23 души загинаха при удари с дронове в Судан

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Удари с дронове в Ел Обейд в централния судански район Кордофан, убиха 23 души, а 19 души бяха ранени, съобщи днес неправителствена организация, цитирана от Франс прес, която приписа атаката на паравоенната групировка Сили за бърза подкрепа (СБП).

Нападението започна снощи и продължи до тази сутрин. Атакувани бяха жилищни райони, участници в погребение и камион, превозващ хуманитарна помощ, съобщи независимата организация “Адвокати за спешна помощ”, която документира свързаното с войната насилие.

Броят на жертвите, съобщен от неправителствената организация, не може да бъде проверен веднага по независим път. СБП отказаха коментар.

Жителите описаха сцени на хаос след атаките и съобщиха за разрушени до основи къщи и за тела, откарани в болница, пише БТА.

“Покривите в къщите рухнаха върху обитателите им”, каза жител на квартал “Ал Манар” в източната част на града пред АФП. “Ако видите някои от къщите, ще разберете, че никой не може да е оцелял”, добави той.

Медицински източник каза пред АФП, че две деца и жена, за която се предполага, че е майка им, са сред жертвите.

Град Ел Обейд от няколко месеца е под контрола на СБП, които са във война с редовната армия от 2023 г.

Боевете се засилиха през последните месеци в района Кордофан и в щата Син Нил, близо до границата с Етиопия, особено след превземането през октомври миналата година на град Ел Фашер от СБП - последното укрепление на армията в западен Дарфур.

Кордофан е критичен участък на фронтовата линия, свързващ укрепленията на СБП в Дарфур с контролираните от армията райони в Източен Судан, и продължава да бъде място на сблъсъци.