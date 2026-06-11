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Най-малко 12 войници загинаха при експлозия в склад за боеприпаси в Йемен

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Войник (снимката е илюстративна) Снимка: Pixabay

Най-малко 12 военнослужещи са загинали, а 9 военни са били ранени при експлозия в склад за боеприпаси в южния йеменски град Аден, съобщиха представители на службите за сигурност, цитирани от Франс прес и БТА.

По информация на местните власти взривът е станал във военен лагер на "Бригадите на гигантите" - ключова военна фракция, която бе подкрепяна, обучавана и финансирана от Обединените арабски емирства, а понастоящем е съюзник на международно признатото йеменско правителство, подкрепяно от Саудитска Арабия.

Йемен остава разделен след повече от десетилетие конфликт между подкрепяните от Иран хути, които контролират голяма част от северната част на страната, и международно признатото правителство в южните райони.

Междувременно иранската държавна телевизия съобщи, че е била чута експлозия в стратегическия Ормузки проток. Към момента произходът на взрива не е известен и не са публикувани подробности за евентуални щети или жертви.

Войник (снимката е илюстративна) Снимка: Pixabay

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