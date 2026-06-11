Българска кола с мигранти катастрофира в Хърватия, има загинал и девет ранени

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Шофьорът опитал да избяга и оставил тежко ранените в колата

Български автомобил, който вероятно е превозвал нелегални мигранти, катастрофира тежко в Хърватия, съобщи местната медия 24sata.

При тежкия инцидент има един загинал, а деветима са тежко пострадали. Катастрофата е станала в четвъртък около 14 часа край село Удбина.

Хърватската полиция набелязала автомобила с български регистрационни номера и го следила известно време. Шофьорът обаче ускорил и успял да се изплъзне. След десетина минути полицаите открили колата извън пътя, водещ от град Подъдбина към магистрала А1.

На мястото на инцидента е изпратен и хеликоптер от Спешната медицинска помощ. Всички служби са на място.

Според първоначалната информация един човек е загинал, девет са ранени, а един е избягал от мястото на инцидента. Шофьорът на автомобила е задържан, все още не е ясно дали е българин. Той се опитал да избяга от мястото на инцидента в гората и оставил пострадалите в колата.