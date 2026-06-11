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Отцепиха няколко етажа от Пентагона заради инцидент с опасни вещества

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Сградата на Пентагона Снимка: Pixabay

Американските власти разследват инцидент, свързан с опасни вещества, в сградата на Пентагона, съобщи в социалната мрежа Екс противопожарната служба на окръг Арлингтън, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано телевизия Си Ен Ен предаде, че няколко етажа от сградата са евакуирани и отцепени. 

Говорителят на Пентагона Шон Парнел потвърди, че системите сигурност "са засекли проблем с качеството на въздуха, налагащ предприемането на предпазни мерки, докато се установи степента на сериозност".

"Министерството (на войната) прилага стандартни протоколи за защита, включително разпореждане за укриване на място в засегнатата зона", посочи Парнел. Той добави, че на място са разположени специализирани екипи, които са готови да окажат помощ на хората в сградата.

Сградата на Пентагона Снимка: Pixabay

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