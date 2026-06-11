ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След тениса идва ред на футбола - тримата големи с...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/23025149 www.24chasa.bg

Гръцката полиция иззе 5,6 млн. контрабандни цигари

1056
С контрабандата на стока е избегнато плащането на данъци и акцизи в размер на над 1,15 милиона евро СНИМКА: pixabay

Гръцката полиция иззе 5,6 милиона контрабандни цигари на границата с Турция, съобщава електронното издание на гръцкия в. "Катимерини", цитирано от БТА.

Цигарите са открити при проверка на митническите власти на товарен автомобил на ГКПП Кипи-Ипсала. Автомобилът е пътувал за Франция и е спрян за проверка по сигнал. В каросерията на превозното средство са открити 280 пакета с 5 627 600 къса цигари.

Контрабандната стока е била укрита зад законно транспортиран товар с цел властите да бъдат заблудени.

Шофьорът на товарния автомобил е задържан.  

С контрабандата на стока е избегнато плащането на данъци и акцизи в размер на над 1,15 милиона евро.  

С контрабандата на стока е избегнато плащането на данъци и акцизи в размер на над 1,15 милиона евро СНИМКА: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Мария Жекова: Влюбих се в стара родопска къща и реших тук да създавам (подкаст)