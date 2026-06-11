Гръцката полиция иззе 5,6 млн. контрабандни цигари

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Гръцката полиция иззе 5,6 милиона контрабандни цигари на границата с Турция, съобщава електронното издание на гръцкия в. "Катимерини", цитирано от БТА.

Цигарите са открити при проверка на митническите власти на товарен автомобил на ГКПП Кипи-Ипсала. Автомобилът е пътувал за Франция и е спрян за проверка по сигнал. В каросерията на превозното средство са открити 280 пакета с 5 627 600 къса цигари.

Контрабандната стока е била укрита зад законно транспортиран товар с цел властите да бъдат заблудени.

Шофьорът на товарния автомобил е задържан.

С контрабандата на стока е избегнато плащането на данъци и акцизи в размер на над 1,15 милиона евро.