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Десет служители на болница са ранени при израелски удар в Ливан

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Ракета СНИМКА: Пиксабей

Десет медицински и административни служители са били ранени днес при израелски обстрел в южния ливански град Тир, съобщи директорът на болница "Хирам", цитиран от Франс прес и БТА.

Според директора на лечебното заведение д-р Салман Айдиби ударът е поразил район на около 15 метра от болницата.

В резултат на взрива са били счупени прозорци на сградата, а няколко служебни автомобила са получили повреди. По думите му това е шестият случай, в който районът около болницата е засегнат от израелски атаки от началото на настоящия конфликт между Израел и "Хизбула".

Град Тир е подложен на интензивни удари през последните дни, след като израелската армия призова жителите на града и околните райони да се евакуират.

Според данни на ливанското министерство на здравеопазването на 31 май при друг удар в близост до болница "Хирам" са били ранени 13 служители. Ден по-късно нападение край друга болница е отнело живота на четирима души и е ранило 127 други, включително 39 здравни работници.

По информация на министерството на здравеопазването от началото на конфликта са били повредени 17 болници в Ливан, а три лечебни заведения са прекратили дейността си. Според министерството сред жертвите на военните действия има най-малко 132 спасители и здравни работници.

Ракета СНИМКА: Пиксабей

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