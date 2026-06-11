Кристалина Георгиева: ЕС трябва да уеднакви ДДС и да запази търговията с емисии

ЕС трябва да уеднакви данъка за добавена стойност (ДДС) и да запази схемата за търговия с емисии, каза управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева на среща с журналисти в Брюксел по повод представянето на оценката на фонда за общите финансови политики в еврозоната. Еврогрупата се запозна с тази оценка на днешната си среща в Люксембург.

Според нас системите за ДДС и за емисиите служат добре на ЕС и целта би трябвало да бъде уеднаквяването им в Европа, посочи Георгиева в отговор на въпрос на БТА. По нейните думи е необходимо допълнително сближаване на европейските данъчни системи. Философията на единния европейски пазар е за уеднаквяване, за постигането на тази цел има много какво да се направи, добави тя.

По отношение на схемата за търговия с емисии Георгиева отчете, че стои въпросът дали моментът е подходящ за облекчаването им. Според МВФ обаче енергийната независимост на Европа може да бъде постигната единствено чрез развитие на възобновяемите енергийни източници. По думите на Георгиева тази система насърчава развитието на чистите производства.

Ръководителят на МВФ заяви още, че светът е изправен пред изпитания, в които различните държави не са еднакво уязвими. Георгиева поясни, че европейските производители на ядрена или възобновяема енергия са по-слабо засегнати от движенията на цените на енергийните пазари.

Политиците трябва да действат не според надеждите, а с предпазливост, призова Георгиева. Много са важни качествата на лидерите - когато те са честни, хората са готови да приемат трудностите, коментира тя. Това, което е най-добре за ЕС, може да не най-лесното политически, добави Георгиева.

По нейните думи бюджетната подкрепа заради днешната криза с цените на горивата трябва да бъде ограничена и временна, като засега 80 на сто от мерките не отговарят на необходимостта да бъдат целенасочени. Георгиева подкрепи монетарната политика на Европейската централна банка за овладяване на инфлацията. Тя призова държавите в ЕС да бъдат готови за още кризи и да използват с повишено внимание обществените средства, без да създават усещане в гражданите, че всеки път ще бъдат подпомагани.

Според нея повишаването на инфлационните показатели ще бъде краткосрочно и цените на горивата засега не са достигнали най-лошите очаквания. Дори войната в Близкия изток да свърши днес, възстановяването на доставките до обема преди това ще отнеме 2-3 месеца, посочи Георгиева. По думите ѝ има истинска опасност от рецесия, ако няма решение на тази криза в следващите месеци.

Тя отбеляза, че финансовата сигурност е все по-застрашена заради развитието на изкуствения интелект. Георгиева изрази очакване цената на киберсигурността да се повиши чувствително. Невероятно е как този въпрос се подценява, коментира тя.

Георгиева посочи още, че заради санкциите срещу Русия и преминаването на руската икономика във военен режим лихвите там растат, а икономическият растеж на страната намалява. Високите цени на горивата дават глътка въздух, но буферите са много свити, затова трябва да се възстановят за сметката на инвестиции в икономиката, поясни тя. Дългосрочните и средносрочните перспективи се влошават, Русия изгуби много млади хора, санкциите засягат развитието на технологиите, производството на горива е затруднено от липсата на необходимите технологии за разгръщане, каза тя. Георгиева нарече войната „трагедия за Украйна и за Русия“.