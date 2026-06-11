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Фалшива тревога се оказа инцидентът, заради който отцепиха няколко етажа на Пентагона

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Пентагона Снимка: Архив

Източници на Си Ен Ен заявиха, че "инцидентът с опасни вещества", заради който няколко етажа от сградата на Пентагона бяха отцепени, се е оказал фалшива тревога.

Малко по-рано от противопожарната служба на окръг Арлингтън съобщиха, че разследват инцидент, свързан с опасни вещества.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел потвърди, че системите за сигурност "са засекли проблем с качеството на въздуха, налагащ предприемането на предпазни мерки, докато се установи степента на сериозност", пише БТА.

Пететажната сграда на американското министерство на войната е едно от най-големите административни здания в света.

Пентагона Снимка: Архив

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