Ердоган обещава да търси отговорност от Израел за водените от него военни действия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган обещава да търси отговорност от Израел за военните му действия в палестинските територии и в целия регион, съобщава "Хюриет дейли нюз", цитирана от БТА.

"Онези, които атакуват като акули, усетили кръв, в крайна сметка ще бъдат подведени под отговорност за пролятата кръв. Разкъсващите небето писъци на потиснатите рано или късно ще застигнат потисниците", заяви Ердоган днес в Анкара.

Турският президент разкритикува остро правителството на премиера на Израел Бенямин Нетаняху и описа израелската администрация като "фабрика за престъпления", чийто "суровини са кръв, сълзи, нестабилност и хаос".

Ердоган постави акцент върху хуманитарната помощ от общо 26 000 тона, изпратена от турския Червен полумесец на Газа, въпреки продължаващите израелски атаки.

Коментарът беше направен ден след като Ердоган отправи критики към Израел по време на седмичната среща на неговата партия в парламента. Пред депутатите от Партията на справедливостта и развитието (ПСР) турският президент заяви, че Израел застрашава регионалния мир и сигурност от момента на създаването си.

"Окупирането на Палестина и геноцидът срещу палестинците продължава систематично", каза Ердоган. По думите му атаките на Тел Авив срещу Сирия и Ливан "са достигнали до етап, в който заплашват и Турция".

По-късно израелският премиер отговори с пост в социалната мрежа Екс, в който обвини Ердоган в антисемитизъм, като отправи критики към водената от Турция вътрешната и външната политика.

Постът му предизвика остра реакция в Турция и по-конкретно от страна на управляващата Партия на справедливостта и развитието и министерството на външните работи, допълва изданието.