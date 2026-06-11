Александър Манолев на американска земя след свалянето на санкциите

Бившият заместник-министър на икономиката Александър Манолев публикува първа снимка от Съединените щати, седмици след като стана ясно, че е окончателно изваден от списъка по чл. 7031(c) на Държавния департамент на САЩ и всички наложени спрямо него ограничения са премахнати.

На снимката Манолев позира пред един от най-разпознаваемите символи на Америка – Статуята на свободата в Ню Йорк. В публикацията си той е написал: „Истината озарява света" ("Truth Enlightening the World"), което очевидно е заигравка с официалното име на монумента – "Liberty Enlightening the World" („Свободата озарява света").

Постът бързо привлече внимание и беше възприет като символичен жест след продължилата близо пет години процедура по преразглеждане на случая му от американските власти и окончателното решение, с което премахват всички съмнения свързани с името му.

Преди няколко седмици Манолев обяви публично новината за отпадането на ограниченията срещу него със следните думи:

"Имам информация, че съм окончателно изваден от списъка по чл. 7031(c) на Държавния департамент на САЩ и всички санкции спрямо мен са премахнати. Доколкото ми е известно, никога подобно решение на американските власти не е било преразглеждано. Това е категорично доказателство за огромната несправедливост, която преди 5 години беше извършена спрямо мен. Щастлив съм, че след като спечелих всички дела срещу мен в България, сега идва и тази новина от Вашингтон. Лъжите по мой адрес издържаха 5 години. Истината остава завинаги."

Случаят на Манолев се счита за изключително рядък, тъй като по публично известна информация няма друг широко известен случай на успешно преразглеждане и отмяна на ограничения по чл. 7031(c) на Държавния департамент на САЩ.

Посещението му в Ню Йорк идва непосредствено след окончателното приключване на казуса и слага край на всякакви спекулации за положителното решение на американската администрация. Вероятно в следващите дни Манолев ще има срещи с представители на политическия, обществения и бизнес живот в Съединените щати. Не е изключено част от тях да се проведат и във Вашингтон, който традиционно остава центърът на политическия живот и институциите, взели решението по неговия случай.

Засега Манолев не е коментирал официално целта на посещението си отвъд публикуваната снимка и краткото послание към нея.