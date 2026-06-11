Тръмп: Отмених планираните за тази вечер удари срещу Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е отменил планираните за тази вечер удари срещу Иран - няколко часа, след като заплаши с нови бомбардировки и изрази желание да „превземе“ остров Харк, център на иранската петролна инфраструктура, предаде Ройтерс.

„Въз основа на факта, че преговорите с Ислямска Република Иран са били отнесени до най-високо ниво на иранското ръководство и одобрени, аз, като президент на Съединените американски щати, отмених планираните удари и бомбардировки срещу Иран тази вечер“, написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа Трут Соушъл.

Тръмп заяви, че „преговорите и окончателните точки“ са били одобрени от САЩ, Израел, Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Турция, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Йордания, Египет и други.

„Морската блокада ще остане в пълна сила и действие, докато тази сделка не бъде финализирана - времето и мястото на подписването ще бъдат обявени скоро“, каза още той.

Тръмп заяви по-рано днес, че САЩ ще ударят Иран „много здраво тази вечер“ и скоро ще поемат контрола над петролната и газовата инфраструктура, както и пазарите на тази близкоизточна страна след поредицата от ответни удари в Залива, които подкопаха крехкото примирие, предаде Ройтерс.