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Австрийските авиолинии преустановяват полетите си от и до Тел Авив до 15 юни

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Австрийските авиолинии първоначално бяха обявили, че спират всичките си полети от и до Тел Авив до 12 юни включително Снимка: Рixabay

Австрийските авиолинии „Аустриан еърлайнс“ (Austrian Airlines - AUA) преустановяват полетите си от и до Тел Авив до 15 юни включително, предаде австрийската новинарска агенция АПА, цитирана от БТА.

Решението е съгласувано с отдела за сигурност на "Луфтханза груп" (Lufthansa Group), като се очаква на 16 юни да бъде взето и решение за по-нататъшните полети.

Австрийските авиолинии първоначално бяха обявили, че спират всичките си полети от и до Тел Авив до 12 юни включително. Мярката обаче бе удължена с оглед на сегашната ситуация в Близкия изток.

„Аустриан еърлайнс“ заявиха, че продължават внимателно да следят развоя на събитията в региона.

Австрийските авиолинии първоначално бяха обявили, че спират всичките си полети от и до Тел Авив до 12 юни включително Снимка: Рixabay

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