Украйна: Ударихме Афипския нефтопреработвателен завод в Краснодарски край

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Украинската армия потвърди днес, че е поразила с дронове Афипския нефтопреработвателен завод в руския Краснодарски край и че също така е нанесла удари по руски обекти, свързани с производството на дронове, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В изявлението на Генералния щаб на украинската армия пише още, че рафинерията е била атакувана през миналата нощ.

По-рано представители властите в руския Краснодарски край заявиха, че отломки от прехванат дрон са предизвикали пожар в Афипския нефтопреработвателен завод и че пламъците са били потушени.

Украинската армия посочи, че поразените руски обекти, свързани с производството на дронове, са се намирали на територията на контролирания от Москва Кримски полуостров.