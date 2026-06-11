ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България дръпна 2:0 на Иран в Бразилия

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23025997 www.24chasa.bg

Стармър: Ще направя всичко за безопасността на страната след оставката на министъра на отбраната

1608
Киър Стармър Снимка: Ройтерс

Британският премиер Киър Стармър заяви, че винаги ще прави каквото е необходимо, за да запази безопасността на страната си, след като Джон Хийли подаде днес оставка като министър на отбраната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Стармър се противопостави на твърдението на Хийли, че правителството не е успяло да финансира адекватно военните.

„Прав си също, че трябва да продължим напред“, обърна се Стармър към Хийли в писмо, визирайки изявлението на бившия министър на отбраната, че премиерът и Министерството на финансите не са могли и не са желаели да отделят необходимите ресурси за защита на страната.

„Планът за инвестиции в отбраната прави точно това, като осигурява безпрецедентно увеличение на разходите за отбрана по устойчив начин. Той ще осигури ресурсите, от които се нуждае нашата армия, за да ни гарантира безопасността и яснотата, необходими за британската отбранителна индустрия, за да планира“, добави Стармър. Британският премиер каза това по повод на инвестиционен план, който правителството трябва да публикува скоро, отбелязва Ройтерс.

Киър Стармър Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Мария Жекова: Влюбих се в стара родопска къща и реших тук да създавам (подкаст)