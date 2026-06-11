Стармър: Ще направя всичко за безопасността на страната след оставката на министъра на отбраната

Британският премиер Киър Стармър заяви, че винаги ще прави каквото е необходимо, за да запази безопасността на страната си, след като Джон Хийли подаде днес оставка като министър на отбраната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Стармър се противопостави на твърдението на Хийли, че правителството не е успяло да финансира адекватно военните.

„Прав си също, че трябва да продължим напред“, обърна се Стармър към Хийли в писмо, визирайки изявлението на бившия министър на отбраната, че премиерът и Министерството на финансите не са могли и не са желаели да отделят необходимите ресурси за защита на страната.

„Планът за инвестиции в отбраната прави точно това, като осигурява безпрецедентно увеличение на разходите за отбрана по устойчив начин. Той ще осигури ресурсите, от които се нуждае нашата армия, за да ни гарантира безопасността и яснотата, необходими за британската отбранителна индустрия, за да планира“, добави Стармър. Британският премиер каза това по повод на инвестиционен план, който правителството трябва да публикува скоро, отбелязва Ройтерс.