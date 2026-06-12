ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„СпейсЕкс“ набра рекордните 75 млрд. долара при на...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/23026457 www.24chasa.bg

Бившият президент на Южна Корея Сук-йол е осъден на 30 години затвор

1564
Експрезидентът на Южна Корея Юн Сук-йол Йол

Съд в Сеул осъди бившия южнокорейски президент Юн Сук-йол на 30 години затвор по дело, в което се твърди, че той е наредил военни дронове да бъдат изпратени над Пхенян, за да помогнат за създаването на претекст за неуспешното обявяване на военно положение през 2024 г., съобщи агенция Йонхап, предаде Ройтерс.

Централният окръжен съд в Сеул призна Юн за виновен в злоупотреба с власт и помагачество на врага, като заяви, че той е участвал в заговора за нападението с дронове през октомври 2024 г. още от самото начало, предаде БТА.

Юн отрече да е извършил престъпление. Адвокатите му заявиха, че той нито е наредил, нито по-късно е одобрил операцията, която според тях не е имала връзка с военното положение, а е била отговор на месеци наред изстрелвания от Северна Корея през границата на балони, пълни с боклук.

През април прокуратурата поиска 30-годишна присъда за Юн.

Експрезидентът на Южна Корея Юн Сук-йол Йол

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Мария Жекова: Влюбих се в стара родопска къща и реших тук да създавам (подкаст)