Бившият президент на Южна Корея Сук-йол е осъден на 30 години затвор

Съд в Сеул осъди бившия южнокорейски президент Юн Сук-йол на 30 години затвор по дело, в което се твърди, че той е наредил военни дронове да бъдат изпратени над Пхенян, за да помогнат за създаването на претекст за неуспешното обявяване на военно положение през 2024 г., съобщи агенция Йонхап, предаде Ройтерс.

Централният окръжен съд в Сеул призна Юн за виновен в злоупотреба с власт и помагачество на врага, като заяви, че той е участвал в заговора за нападението с дронове през октомври 2024 г. още от самото начало, предаде БТА.

Юн отрече да е извършил престъпление. Адвокатите му заявиха, че той нито е наредил, нито по-късно е одобрил операцията, която според тях не е имала връзка с военното положение, а е била отговор на месеци наред изстрелвания от Северна Корея през границата на балони, пълни с боклук.

През април прокуратурата поиска 30-годишна присъда за Юн.