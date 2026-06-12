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Министерството на правосъдието на САЩ заведе дело срещу щата Вирджиния заради забраната на маските

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Министерството на правосъдието на САЩ СНИМКА: УИКИПЕДИЯ

Министерството на правосъдието на САЩ заведе дело срещу щата Вирджиния във връзка с това, което описа като "неконституционен опит на щата да регулира" дейността на федералните агенти чрез забрана на маските за служителите на реда, предаде БТА, позовавайки се на Ройтерс.

Министерството твърди, че забраната на Вирджиния застрашава безопасността на федералните служители. "Политиките на Вирджиния, насочени срещу  правоприлагащите органи, регулират федералното правителство и са предназначени да създадат риск за нашите агенти. Тези закони не могат да останат в сила", заяви в изявление изпълняващият длъжността главен прокурор на САЩ Тод Бланш.

Главният прокурор на Вирджиния Джей Джоунс заяви, че неговата служба разглежда съдебния иск.

Законопроектът, ограничаващ правоприлагащите органи да носят маски, беше подписан от губернатора на щата, Абигейл   Спанбъргър, миналия месец.

 Други щати, включително Калифорния и Ню Йорк, също предприеха стъпки за налагане на подобни ограничения.

Министерството на правосъдието на САЩ СНИМКА: УИКИПЕДИЯ

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