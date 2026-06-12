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Двама убити и 10 ранени при украинска атака в руската гранична Брянска област

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Двама са загинали при украинска атака снощи. СНИМКА: Архив

Двама души са били убити, а други 10 са ранени при украинска атака в руската гранична Брянска област, съобщи късно вчера вечерта в публикация в Telegram и.д.  областният губернатор Егор Ковалчук, предаде БТА, позовавайки се на Ройтерс.

Двама са загинали и още двама са ранени при обстрел на района Суземка близо до границата, а други седем са ранени при атака срещу бензиностанции в Стародуб, каза той, добавяйки, че петгодишно момче е било ранено при отделна атака с дрон.

В северния украински регион Суми 44-годишна жена е загинала, а друга 33-годишна жена е сериозно ранена при руска атака с дрон, съобщи регионалният губернатор Олег Григоров в Tелеграм рано днес.

Още трима души са били ранени при атака с дрон в южния украински град Миколаев, съобщиха местните власти.

Двама са загинали при украинска атака снощи. СНИМКА: Архив

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