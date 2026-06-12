Европол разби престъпна мрежа за изпиране на криптовалути в размер на 336 млн. евро

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Международни следователи разбиха една от най-широко използваните услуги за изпиране на криптовалути, съобщи Европол в Хага, предаде ДПА.

Услугата, известна като AudiA6, е заподозряна в изпиране на над 336 млн. евро между 2022 и 2025 г., се посочва в съобщението. Двама предполагаеми администратори на платформата с украинско и руско гражданство бяха арестувани в Грузия в рамките на координирана операция в сряда.

Разследващите заявиха, че са претърсили три имота, премахнали са 25 домейна и са конфискували над 30 сървъра. Те също така конфискуваха 80 превозни средства и няколко имота в Грузия.

Европол съобщи, че е замразил криптовалути на стойност 692 хил. евро и е конфискувал криптовалути на стойност над 86 000 евро. Акаунтите в Teлеграм, използвани от мрежата, също са били блокирани, се посочва в съобщението, предава БТА.

Разследващите смятат, че AudiA6 се е превърнала в централен хъб за извършители на изнудвания с ransomware и киберпрестъпници, които да осребряват откраднати дигитални активи, без властите да могат да проследят паричната следа.

Полската полиция арестува украински гражданин във връзка с делото на 15 септември миналата година. Европол съобщи, че претърсванията по това време са разкрили следи, които са помогнали за идентифицирането на допълнителни заподозрени.

В последната международна операция участваха разследващи от САЩ, Австралия, Канада, Франция, Швейцария и Обединеното кралство, както и служители от Федералното криминално полицейско управление на Германия и Криминалното полицейско управление на провинция Северен Рейн-Вестфалия.