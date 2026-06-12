Иранските сили не позволили на танкер да премине през Ормузкия проток без предварителна координация

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Иранските сили не позволиха на танкер да премине през Ормузкия проток без предварителна координация, съобщиха държавните медии снощи, предаде Ройтерс.

Иранските медии по-рано съобщиха за експлозии близо до Бандар Абас, но държавната информационна агенция ИРНА по-късно заяви, че не са били докладвани експлозии в пристанищния град и че всякакви звуци биха могли да са свързани с военна дейност в морски райони, предаде БТА.

Върховното съвместно военно командване на Иран обяви вчера затварянето на Ормузкия проток, включително за петролни танкери и търговски кораби, като заяви, че всеки кораб, който се опита да премине, ще бъде обстрелян.

Иранските медии също съобщиха за експлозии край бреговете на Сирик.

Военен източник заяви пред държавните медии, че звуците, чути близо до Сирик, са свързани с иранските сили, които са действали срещу петролен танкер, опитващ се да премине през Ормузкия проток.

По-късно танкерът се е подчинил на забраната за транзитно преминаване, след като е получил предупреждения от Военноморските сили на КГИР, каза източникът.

Президентът Доналд Тръмп заяви вчера, че САЩ и Иран биха могли да подпишат мирно споразумение още този уикенд, което ще отвори отново Ормузкия проток за корабоплаване, но Иран отвърна, че не е взел окончателно решение относно споразумението.