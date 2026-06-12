Епидемията от ебола в Конго се е разпространила в три нови здравни зони

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Епидемията от ебола в ДР Конго се е разпространила в три нови здравни зони, според правителствен доклад, който показва, че броят на потвърдените случаи е нараснал до 676, включително 136 смъртни случая, предаде Ройтерс.

Числата отразяват общия брой на потвърдените случаи към сряда, съобщи здравният министър в публикация в Екс.

Новите здравни зони, засегнати от епидемията, са в Северно Киву и Итури, предава БТА.

Здравната зона в системата на здравеопазването в Конго обхваща определена територия с мрежа от клиники и референтна болница, обслужваща около 100 000 до 150 000 души. В Конго има над 500 здравни зони.