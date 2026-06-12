Какво предвижда споразумението с Иран, което Тръмп заявява, че е готов да подпише

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Меморандумът за разбирателство между САЩ и Иран, за който президентът Доналд Тръмп твърди, че скоро ще бъде подписан, предвижда Ормузкият проток да бъде незабавно отворен без такси за преминаване, а Иран да получи облекчаване на санкциите при спазване на условията, според дипломат от една от посредничещите държави и американски представител, пише Axios.

Меморандумът би удължил примирието с 60 дни, включително в Ливан, като през това време ще се проведат ядрени преговори. Текстът включва рамка за решаване на въпроса с иранските запаси от обогатен уран, макар че каквито и да било действия по ядрената програма на Иран ще зависят от второ, по-подробно споразумение.

Дипломатът от една от посредническите държави, който е запознал Axios с последната версия на текста, твърди: „САЩ и Иран са се договорили по текста на сделката", но признава, че все още е необходимо окончателно одобрение.

Към четвъртък вечерта споразумението е било одобрено на високо ниво в Иран, но вероятно не и от върховния лидер Моджтаба Хаменей, твърдят два източника, запознати с въпроса.

Тръмп заяви, че очаква церемония по подписването през уикенда. Говорител на иранското външно министерство каза, че Техеран „все още не е взел окончателно решение".

Белият дом няколко пъти през последните два месеца е смятал, че сделката е близо, но преговорите са се проваляли.

Четири самолета C-17 на американските военновъздушни сили са излетели към Европа в четвъртък, превозвайки оборудване за евентуално пътуване на вицепрезидента Ванс до церемония по подписване в Женева през следващите дни.

Според двама дипломати от две посреднически държави и двама американски представители, предварителното споразумение е било постигнато в сряда вечер след часове преговори между катарския посредник Али Ал-Тауади и иранския външен министър Абас Арагчи.

По време на разговорите в Техеран Ал-Тауади многократно е говорил по телефона с пратениците на Тръмп — Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, твърдят два източника.

Обявлението на Тръмп, че сделката е финализирана, е изненадало израелския премиер Бенямин Нетаняху.

През последните дни Нетаняху е останал без информация и е звънял на съюзници, близки до администрацията на Тръмп, за да се опита да разбере повече.

Съгласно меморандума Иран ще поеме определени ангажименти по ядрената си програма - най-вече никога да не придобива ядрено оръжие и да разреши спора около обогатения уран.

Високопоставен американски представител заяви, че Тръмп е приел като възможност въпросът да бъде решен чрез разреждане на силно обогатения уран на територията на Иран под надзора на инспектори на ООН.

Каквито и да било стъпки по ядрената програма ще бъдат предприети само ако бъде постигнато второ споразумение - несигурна перспектива предвид трудностите дори около сегашния меморандум.

Дипломатът твърди, че меморандумът „навлиза в детайли по всички ядрени въпроси" и „удовлетворява всички изисквания на САЩ".

Меморандумът предвижда Ормузкият проток да бъде незабавно отворен без такси, а корабоплаването да се върне към нивата отпреди войната в рамките на 30 дни. В замяна американската блокада също ще бъде вдигната.

Американски представители са заявили пред Axios, че след отварянето на протока Иран ще получи временни изключения от санкциите, които ще му позволят да продава петрол за срок от 60 дни. Това би донесло жизненоважни приходи за Техеран.

Облекчаването на санкциите ще се увеличава, ако Иран спазва първоначалното споразумение и демонстрира „добра воля" в последващите преговори.

„Няма фиксирана дата за облекчаване на санкциите и то ще бъде обвързано с изпълнението на сделката", казва дипломатът.

Не е ясно дали текстът съдържа подробности какво ще се случи с милиардите ирански долари, замразени в чужбина.

Иран настоява да получи част от средствата веднага след подписването на първоначално споразумение, докато САЩ искат парите да бъдат освобождавани на траншове според спазването на условията.

Американски източник извън администрацията е изразил опасения, че въпросът със замразените средства може да бъде уреден чрез тайно допълнително споразумение.

САЩ, Иран и Катар през последните дни са обсъждали механизъм, чрез който Иран да получи достъп до част от замразените си средства в Катар за закупуване на хуманитарни стоки, според американски представител и източник от една от посредническите държави.

Сделката, посредничена съвместно от Катар и Пакистан, ще бъде наречена „Исламабадското споразумение" - ако и двете страни в крайна сметка се съгласят да я подпишат.

„Работим с двете страни, за да нанесем последните щрихи по сделката и да определим дата за церемонията по подписването", казва дипломатът от една от посредническите държави.