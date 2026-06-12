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Ранените при катастрофата на българска кола с мигранти в Хърватия са приети в три болници

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Един човек е загинал на място при катастрофата. Снимка: Pixabay

Четири от пострадалите лица в  катастрофата, в която е участвал автомобил с българска регистрация, вероятно използван за трафик на нелегални мигранти, са приети в Общата болница в град Госпич, съобщи снощи Хърватската национална телевизия ХРТ.  Става дума за мъже на възраст от 18 до 35 години с неизвестна самоличност. Според информацията на директора на болницата в Госпич Сандра Чубелич, други четирима са откарани в болницата в град Задар и един в град Риека. Както вече бе съобщено един човек е загинал на място, припомня БТА.

Приетите в Госпич пациенти са имали нужда от спешна хирургическа интервенция. Става дума за наранявания на гръдния кош, гръбначния стълб, корема и крайниците. Операциите са извършени успешно и пациентите в момента са в стабилно състояние, а в следващия период ще бъдат под наблюдение, добавя пред ХРТ началникът на хирургичното отделение на Общата болница в Госпич Суад Гачо.

До този момент хърватската полиция не е обявила националността на постралите и на загиналия при катастрофата, както и националността на арестувания шофьор.

Един човек е загинал на място при катастрофата. Снимка: Pixabay

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