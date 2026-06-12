Глоби до 3000 евро за свободно къмпингуване в Гърция

Гръцките власти засилват летните проверки срещу свободното къмпингуване, като ограниченията вече засягат не само палатките по плажовете, но и нощуването с кемпери и каравани на паркинги и други неразрешени места.

Съгласно действащия в Гърция Закон 392/1976, поставянето на палатки, както и престоят с каравани и кемпери извън лицензирани къмпинги е забранено по всяко време на денонощието. Ограничението важи за цялата територия на страната и обхваща както гръцките граждани, така и чуждестранните туристи.

Особено строго е забранено къмпингуването на плажове и крайбрежни ивици, в археологически обекти, горски местности, обществени паркове, площади и други общински терени. Властите подчертават, че тези места не могат да бъдат използвани за нощуване или продължителен престой с къмпинг оборудване. Дори паркиран кемпер или каравана на обществен паркинг, ако се използва за спане, може да бъде счетен за нарушение.

От 2012 г. свободното къмпингуване се преследва служебно, което позволява на полицията и бреговата охрана да извършват проверки и при необходимост да пристъпват към арести на нарушители. Особено внимание се обръща и на къмпинг оборудването. Наличието на спални чували, дюшеци или големи сенници може да бъде счетено като признак за незаконно къмпингуване.

Нарушителите са заплашени от административна глоба от 300 евро на човек, палатка или превозно средство. При по-сериозни случаи законът предвижда и наказателни процедури, включително арест, до шест месеца лишаване от свобода и съдебни глоби, достигащи 3000 евро.

Заради зачестилите проверки българските туристи, които пътуват до Гърция с палатки, кемпери или каравани, трябва предварително да проверят къде има лицензирани къмпинги и разрешени места за престой. В противен случай евтината ваканция може да приключи с глоба от стотици или дори хиляди евро.