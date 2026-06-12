Гърция въвежда електронни чипове за овце и кози

Гръцкото Министерство на земеделието и храните започва пилотно въвеждане на електронни чипове за проследяване на овце и кози, поставяйки началото на нова дигитална ера в животновъдството. Целта е създаването на пълна и надеждна система за идентификация на животните, която да осигури по-голяма прозрачност и по-ефективен контрол върху европейските субсидии.

Новата технология предвижда всяко животно да получи уникална електронна идентификация чрез специален болус, който ще бъде свързан с централизирана база данни. Пилотната програма ще стартира през 2026 г. в големи животновъдни стопанства с над 900 животни, а от 2027 г. се предвижда по-широкото ѝ приложение в цялата страна.

Според властите системата ще помогне за ограничаване на злоупотребите с декларирания брой животни и ще подобри контрола върху разпределението на европейските средства.

Още преди старта на програмата обаче животновъдите изразяват сериозни притеснения. Основните опасения са свързани с разходите за закупуване и поставяне на електронните устройства в момент, когато секторът е изправен пред високи цени на фуражите, увеличени производствени разходи и намалени приходи.

Допълнителен проблем според фермерите е необходимостта от специализирани ветеринарни лекари за безопасното поставяне на електронните болуси. Особено в отдалечени райони като Еврос има опасения, че наличният брой специалисти няма да бъде достатъчен за масовото прилагане на системата.

Представители на бранша посочват още, че много ветеринари работят основно с домашни любимци, а не с продуктивни животни, което може да затрудни процеса по внедряване на новата технология.

Докато правителството уверява, че коректните животновъди няма от какво да се притесняват и че цифровото проследяване ще повиши доверието в контролната система, производителите настояват за ясни отговори кой ще поеме финансовата тежест и как държавата ще подпомогне прехода към новия модел.

Пилотното въвеждане на системата през следващата година ще покаже дали дигиталната идентификация ще се превърне в ефективен инструмент за модернизация на сектора или ще добави нови предизвикателства пред и без това затрудненото гръцко животновъдство.