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Временно забраниха къпането на плаж в Пефкохори след авария на канализационен тръбопровод

Бойка Атанасова, Атина

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Гърция Снимка: pixabay

Временно е забранено къпането в района „Акротири" в курорта Пефкохори на първия ръкав на Халкидики след авария на канализационен тръбопровод, довела до изтичане на отпадъчни води. С решение на заместник-областния управител на Халкидики е въведена временна забрана за къпане в зона от 200 метра от двете страни на мястото на аварията в района „Акротири" до приключване на всички лабораторни анализи и оценка на резултатите.

От община Касандра съобщиха, че повредата е установена сутринта на 11 юни, когато е констатирано спукване на напорен канализационен тръбопровод, използван за транспортиране на отпадъчни води от Пефкохори.

По информация на местните власти аварийните екипи са реагирали незабавно и са извършили необходимите ремонтни дейности. Течът е спрян, а повреденият участък е възстановен още същия ден.

След отстраняването на аварията в района са извършени измиване и дезинфекция с хлориране, за да се намали рискът за общественото здраве и околната среда.

За случая са уведомени здравните и екологичните служби на област Халкидики, които са започнали вземане на проби и лабораторни изследвания на морската вода.

Пефкохори е сред най-посещаваните курорти на Халкидики и всяка година привлича хиляди туристи, включително голям брой български граждани.

Гърция Снимка: pixabay

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