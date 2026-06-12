Внимание за българските туристи: Очакват се бури, проливни дъждове и силни ветрове в Северна Гърция

Българските туристи, които се намират или планират пътуване до Северна Гърция, трябва да бъдат особено внимателни през следващите дни. Според гръцките власти опасни метеорологични явления се очакват в районите на Македония, Тракия, Епир, Тесалия и Централна Гърция, включително в популярни сред българите дестинации като Халкидики, Солун, Кавала, Серес, Драма, Ксанти, Комотини и Александруполис.

Заради прогнозите за интензивни валежи, гръмотевични бури, градушки и силни пориви на вятъра Генералният секретариат за гражданска защита на Гърция е поставил в повишена готовност държавните служби, областните администрации и общините в засегнатите райони.

В готовност са и противопожарните служби, а в страната е активиран оперативният план за реакция при наводнения и свързаните с тях рискове.

От властите призовават гражданите и туристите да избягват преминаването през реки, дерета и наводнени участъци, както и дейности на открито по време на бури. Особено внимание се препоръчва в крайбрежните и морските райони заради опасността от мълнии и силни ветрове.

Гръцката гражданска защита съветва хората да обезопасят предмети, които могат да бъдат отнесени от вятъра, и да следят указанията на местните власти, полицията и службите за спешна помощ.

При градушка или силна буря гражданите трябва незабавно да потърсят убежище в сграда или автомобил и да останат на безопасно място до преминаването на опасните явления.