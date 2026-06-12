Гърция се отказа от двойния данък върху имотите, но въвежда нова местна такса от 2027 г.

Гръцкото правителство се отказа от плановете за двойно данъчно облагане на недвижимите имоти, които бяха заложени в първоначалния вариант на новия Кодекс за местното самоуправление. От окончателния законопроект отпада разпоредбата за въвеждане на Регионална такса за развитие, която трябваше да се събира чрез сметките за електроенергия.

Въпреки това остава предвидена нова Такса за местно развитие, която от 1 януари 2027 г. ще замени действащите в момента Такса недвижима собственост и Данък за електроснабдени имоти.

Новият местен данък ще се изчислява въз основа на площта на имота, данъчната стойност на района и коефициента за амортизация на сградата. Общините ще могат да определят ставката между 0,3 и 0,7 промила, а в определени случаи дори и по-висока, ако приходите се окажат недостатъчни.

Таксата ще се събира чрез месечните сметки за електроенергия, както се случва и сега с част от местните налози в Гърция.

Законопроектът предвижда задължени лица да бъдат собствениците, ползвателите и носителите на вещни права върху имотите. При отдаден под наем имот сумата може да бъде начислявана към сметката за ток на наемателя, но след това ще се приспада от наема.

Една от най-коментираните разпоредби е свързана с неплащането на таксата. Ако собственик или ползвател не заплати три последователни месечни сметки или една тримесечна фактура, електроразпределителното дружество ще може да прекъсне електрозахранването до пълното погасяване на задълженията.

Според гръцките медии след отпадането на регионалната такса се очаква за голяма част от собствениците на имоти новото облагане да остане близко до сегашните нива или дори да бъде по-ниско в някои общини.