Град в Татарстан отменя всички публични прояви заради заплаха от дронове

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Руският град Нижнекамск в република Татарстан в Централна Русия отменя всички публични прояви, насрочени за днес, заради заплаха от дронове, съобщи в Телеграм кметът Радмир Беляев, цитиран от Ройтерс.

Днес е Денят на Русия, който е национален празник и се отбелязва всяка година на 12 юни, припомня БТА.

В района има няколко големи промишлени обекта, включително рафинериите "Нижнекамскнефтехим" на петролната компания "Сибур" и ТАНЕКО на компанията "Татнефт".

Междувременно ръководителят на република Татарстан Рустам Минниханов съобщи в Телеграм, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са атакували Закамския регион в Татарстан, при което един от дроновете е попаднал в жилищен дом. Всички обитатели са евакуирани, а трима души са ранени, добави той, цитиран от ТАСС.

"Тази сутрин беше извършена масирана вражеска атака с безпилотни летателни средства срещу Закамския регион на републиката. Едно от тях е попаднало в жилищен дом. Жителите са евакуирани. Подготвя се пункт за временно настаняване в намиращ се наблизо (ученически) лагер. Трима ранени в момента получават необходимата медицинска помощ", написа губернаторът в Макс, руска социална мрежа.

Той допълни, че са ударени и промишлени предприятия, без да уточни какви.

По-рано град Толиати, седалището на най-големия производител на леки коли в Русия "Автоваз" и още няколко промишлени предприятия, бе подложен на атака, съобщи в Телеграм губернаторът на Самарска област Вячеслав Федоришчев, без да даде повече подробности.

По последни данни руската противовъздушна отбрана е свалила 231 дрона през изминалата нощ, съобщиха руските агенции, като се позоваха на Министерството на отбраната в Москва.