Рубио: Турнирът по UFC в Белия дом ще привлече над милиард зрители по целия свят

Турнирът по смесени бойни изкуства в Белия дом е бил смятан за по-атрактивен за публиката от представлението на Шекспир в парка, организирано по повод 250-годишнината от обявяването на независимостта на САЩ, според американския държавен секретар Марко Рубио, съобщиха Пи Ей медия и ДПА.

Рубио прогнозира, че събитието Ultimate Fighting Championship (UFC/Ю Еф Си) в неделя, което се провежда по повод 80-ия рожден ден на американския президент Доналд Тръмп, ще бъде гледано от един милиард души по целия свят, предаде БТА.

На Южната морава на Белия дом е изградена арена с капацитет 4000 места, оборудвана с характерната осмоъгълна клетка, за седемте мача.

Макар администрацията да заяви, че Ю Еф Си ще покрие разходите от 60 млн. долара, съдебни документи показват, че седем държавни институции, включително министерството на вътрешната сигурност и Федералната авиационна администрация, са "отделили значителни финансови и човешки ресурси" за събитието.

В събота в парк близо до Белия дом ще се проведе церемониално претегляне на бойците, където организаторите очакват над 120 000 посетители да гледат събитията в неделя вечер на големи екрани, след като са спечелили безплатни билети в лотария.

Рубио описа събитието на Ю Еф Си в Белия дом като "подарък за американския народ".

Той каза: "Белият дом е домът на народа. Той принадлежи на народа на САЩ. Празненството по повод 250-годишнината на Америка принадлежи на народа на САЩ."

Подчертавайки популярността на смесените бойни изкуства (MMA) сред милиони американци, той каза: "Това, че те ще могат да гледат това събитие с Белия дом на заден план като част от празненствата ни като страна по повод 250-годишнината ни, мисля, че е подарък за американския народ. Те ще видят Белия дом и столицата си в деня на рождението на нацията си, празнуващи с едно историческо събитие."

"Можехме да поканим музикална група, а имаме страхотни групи. Можехме да организираме постановка на Шекспир в парка. Има много неща, които можехме да направим, но това събитие ще привлече зрители, вероятно един милиард души по целия свят."

"Милиард души по целия свят ще гледат как Америка празнува 250-годишнината си с Белия дом на този фон и някои от най-добрите спортисти в света в октагона, и ние сме щастливи да бъдем част от това."