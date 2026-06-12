Турският медиен регулатор глоби телевизия за изказване на опозиционен лидер срещу министъра на правосъдието

Висшият съвет за радио и телевизия на Турция (RTÜK) наложи глоба на опозиционния телевизионен канал „Сьозджу“, защото е излъчил изказване на тогавашния лидер на основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) Йозгюр Йозел, насочено срещу министъра на правосъдието Акън Гюрлек, съобщи „Търкиш минит“.

Членът на регулатора от опозицията Илхан Ташчъ каза, че според решението телевизия „Сьозджу“ е нарушила изискването за безпристрастност, точност и правдивост на информацията, като е излъчила интервю, в което Йозел казва, че Гюрлек разговаря с президента Реджеп Тайип Ердоган по криптиран телефон и го информира за хода на съдебни процедури. Опозиционният лидер също така е обвинил министъра, че е записал Ердоган като вид застраховка, предаде БТА.

Ташчъ обаче изрази становището, че всъщност RTÜK действа като „адвокат на Акън Гюрлек“ и като политическа, а не регулаторна институция. Според члена на регулатора Гюрлек е имал други пътища да се намеси като опровержение, уточнение или право на отговор.

Глобата спрямо „Сьодзжу“ е в размер на 1% от рекламните ѝ приходи за месеца, предхождащ установеното нарушение.

Медийният регулатор е глобил и друга турска телевизия - „Халк ТВ“, защото в нейна програма журналисти са изказали безпокойство, че в Турция може и да не бъдат произведени редовни избори. Аргументите на RTÜK отново са за нарушаване на принципа на правдивост на информацията и на свободно формиране на обществено мнение.

Глобите са наложени в условията на криза в опозиционната НРП, след като през май съдът отмени решенията на конгреса ѝ от 2023 г., с което практически отстрани лидера ѝ Йозгюр Йозел и върна предишния Кемал Кълъчдароглу.