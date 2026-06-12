6-месечно бебе даде положителна проба за кокаин, родителите му са арестувани

Британска двойка беше арестувана в испанския курорт Беналмадена на Коста дел Сол, след като според властите е оставила трите си малки деца без надзор в хотелска стая, докато излязла да се забавлява.

По информация на местни медии случаят е започнал след подаден сигнал за децата. Според публикациите най-малкото от тях – шестмесечно бебе – е дало положителна проба за кокаин. Испанската полиция засега не потвърждава официално тези данни, пише "Дейли мейл".

Задържаните са 41-годишен британец и 28-годишна британка. Испанската национална полиция съобщи, че срещу тях се води разследване за изоставяне на деца.

„Британски гражданин на 41 години и жена на 28 години бяха задържани по подозрение за престъпление, свързано с изоставяне на дете. Трите им деца бяха открити сами в хотела и отведени в болница", съобщи говорител на полицията.

Трите деца – на шест месеца, около две и четири години, са били настанени под временната грижа на социалните служби в Андалусия. Те са откарани в болница „Матерно Инфантил" в Малага, където са преминали медицински прегледи.

Източници, близки до разследването, твърдят, че условията в хотелската стая са били изключително лоши. Помещението било в пълен безпорядък, а най-голямото дете се грижело за по-малките си братя и сестри.

Разследването се води от специализираното звено UFAM, което работи по случаи, свързани със семейства и деца. Междувременно социалните служби на Андалусия са поели временно грижата за малчуганите.

Все още не се съобщава къде точно са били открити родителите и дали са били задържани при завръщането си в хотела. Името на хотела също не е оповестено.

Очаква се двамата да се явят пред съдия, който ще реши дали да бъдат освободени под гаранция или да останат в ареста до приключване на разследването.

Случаят напомня за друг инцидент от февруари тази година на Коста дел Сол. Тогава британска гражданка беше арестувана, след като осеммесечното ѝ бебе също даде положителен тест за кокаин. Полицията откри семейството да живее в палатка край плажа Кабопино до Марбея при крайно неподходящи условия.

Според испанските медии детето е било с поднормено тегло, а медицинските изследвания са установили наличие на кокаин в организма му. По случая е образувано съдебно разследване.