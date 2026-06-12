6-месечно бебе даде положителна проба за кокаин, родителите му са арестувани

Британска двойка беше арестувана в испанския курорт Беналмадена на Коста дел Сол, след като според властите е оставила трите си малки деца без надзор в хотелска стая, докато излязла да се забавлява.
По информация на местни медии случаят е започнал след подаден сигнал за децата. Според публикациите най-малкото от тях – шестмесечно бебе – е дало положителна проба за кокаин. Испанската полиция засега не потвърждава официално тези данни, пише "Дейли мейл".
Задържаните са 41-годишен британец и 28-годишна британка. Испанската национална полиция съобщи, че срещу тях се води разследване за изоставяне на деца.
„Британски гражданин на 41 години и жена на 28 години бяха задържани по подозрение за престъпление, свързано с изоставяне на дете. Трите им деца бяха открити сами в хотела и отведени в болница", съобщи говорител на полицията.
Трите деца – на шест месеца, около две и четири години, са били настанени под временната грижа на социалните служби в Андалусия. Те са откарани в болница „Матерно Инфантил" в Малага, където са преминали медицински прегледи.
Източници, близки до разследването, твърдят, че условията в хотелската стая са били изключително лоши. Помещението било в пълен безпорядък, а най-голямото дете се грижело за по-малките си братя и сестри.
Разследването се води от специализираното звено UFAM, което работи по случаи, свързани със семейства и деца. Междувременно социалните служби на Андалусия са поели временно грижата за малчуганите.
Все още не се съобщава къде точно са били открити родителите и дали са били задържани при завръщането си в хотела. Името на хотела също не е оповестено.
Очаква се двамата да се явят пред съдия, който ще реши дали да бъдат освободени под гаранция или да останат в ареста до приключване на разследването.
Случаят напомня за друг инцидент от февруари тази година на Коста дел Сол. Тогава британска гражданка беше арестувана, след като осеммесечното ѝ бебе също даде положителен тест за кокаин. Полицията откри семейството да живее в палатка край плажа Кабопино до Марбея при крайно неподходящи условия.
Според испанските медии детето е било с поднормено тегло, а медицинските изследвания са установили наличие на кокаин в организма му. По случая е образувано съдебно разследване.