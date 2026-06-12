Хиляди в Албания протестираха за 12-и път срещу проект за застрояване на зетя на Тръмп

Хиляди албански граждани протестираха за 12-а поредна вечер срещу проект за застрояване на защитени зони на южното албанско крайбрежие в района на Звърнец (окръг Вльора), предаде АТА.

Протестиращите продължават да настояват за оставка на министър-председателя на Албания Еди Рама, анулиране на проекта за застрояването на Звърнец заради вредите, които той би могъл да нанесе на околната среда, и отстраняване на Сали Бериша от лидерския пост в основната опозиционна сила в страната, Демократическата партия, заради подкрепата му за проекта, съобщава БТА.

На протеста снощи те се обявиха против продажбата на национални богатства и поискаха разследване на имуществото на политиците в страната.

Както и предните вечери, демонстрантите се събраха на централния площад „Скандербег“ и проведоха шествие до сградата, където се помещава кабинетът на албанския премиер. Те носеха транспаранти с надписи „Албания на албанците, не на предателите“, „Нова Албания“, „Без младежта няма Албания“.

По време на демонстрацията природозащитници подчертаха значението на лагуната Нарта, която се намира в близост до Звърнец, и заявиха, че тя е важна не само за Албания, а и за цяла Европа, защото през нея минават голям брой прелетни птици.

По информация на албанския информационен портал „Шчиптаря“ протестиращите са заявили, че не желаят сред тях да има политически обвързани лица и не искат да бъдат свързвани с протестните шествия, които албанската опозиция провежда. От трибуната на вчерашния протест отново беше подчертана необходимостта от придаване на структура на протеста и създаване на партия, която да влезе в бъдещо техническо (временно) правителство, пише още порталът.

На 30 май по време на протест срещу изграждането на курорт в Звърнец избухнаха сблъсъци, при които служители на частна охранителна компания упражниха насилие срещу протестиращ. В дванадесетте вечери след случката в албанската столица Тирана се проведоха протести срещу проекта, който според албанските медии е воден от инвестиционната компания „Афинити Партнърс“ (Affinity Partners) на Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп. Демонстрациите бяха определени от албански и световни медии като „фламинго революция“ заради фламингото, което е символ на лагуната Нарта край Вльора и се използва като символ от демонстрантите.

Същевременно албанският премиер Еди Рама неколкократно защити проекта за Звърнец, включително в свои интервюта за Ройтерс, Асошиейтед прес и „Ал Джазира“, и определи протестите като „опит за хибридна война срещу Албания". Пред „Политико“ Рама заяви, че хибридната война на дезинформация срещу инвестицията, която се оценява на около 4 милиарда евро или дори повече, се води от Иран.

Говорител на Европейската комисия заяви преди дни, че в рамките на преговорите на Албания за членство в ЕС, особено по Глава 27, свързана с околната среда и изменението на климата, страната трябва напълно да хармонизира законодателството си с това на блока.