Съдът в САЩ остави в сила митата на Тръмп до окончателното решение по делото

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Федерален апелативен съд в САЩ остави в сила новите 10-процентни мита върху вноса, въведени от администрацията на президента Доналд Тръмп, до окончателното приключване на съдебния спор по тяхната законност, предаде Ройтерс.

В свое разпореждане съдът посочва, че правителството е представило убедителни аргументи в подкрепа на позицията си и има реални шансове да спечели делото по същество, съобщи БТА.

Магистратите подчертават също, че временното премахване на митата би могло да нанесе непоправими вреди на федералното правителство, ако впоследствие се окаже, че мерките са законосъобразни.

Решението не представлява окончателно произнасяне по казуса и съдебната процедура продължава.

От 24 февруари 2026 г. САЩ прилагат 10-процентно мито върху по-голямата част от вноса. Мярката беше въведена от президента Тръмп, след като по-голяма част от предишните му митнически ставки бяха обявени за незаконни от Върховния съд.

За новия пакет мита администрацията се позова на разпоредби от американски търговски закон от 1974 г., който позволява въвеждането на временни защитни мерки за срок до 150 дни.

В началото на май Съдът по международна търговия в Ню Йорк постанови, че президентът е надхвърлил правомощията си при използването на този механизъм и отмени митата.

Няколко дни по-късно обаче Апелативният съд временно спря изпълнението на това решение, а сега потвърди действието на митническите мерки до окончателното приключване на делото.

Сред ищците са щатът Вашингтон и две американски компании, които оспорват законността на митата.

Според апелативните съдии и двете страни са представили сериозни правни аргументи, но на този етап общественият интерес налага митата да останат в сила.

Очаква се спорът да достигне и до Върховния съд на САЩ, който вероятно ще трябва окончателно да се произнесе по обхвата на президентските правомощия при въвеждането на търговски ограничения.