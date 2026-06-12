Кипър остава под карантина заради разпространението на шап сред добитъка

Кипър остава под карантина до 1 август заради разпространението на шап по добитъка, съобщава електронното издание на кипърския вестник "Филелефтерос". Решението е взето от Европейската комисия заради новите случаи на заразени с шап животни в окръзите Ларнака, Никозия и Лимасол, предаде БТА.

Новите огнища на шап са регистрирани както във, така и извън вече определените зони за защита и наблюдение в Ларнака и Никозия. Огнища вече има и в окръг Лимасол, където до момента не бяха регистрирани случаи.

Удължаването на срока на карантината означава, че за следващите два месеца засегнатите райони ще се намират под пълен контрол и ще бъде ограничено движението на добитък, посочва "Филелефтерос".

Първите случаи на заразени с шап животни бяха регистрирани в Кипър през февруари. Властите предприеха строги ограничителни мерки с цел да се спре разпространението на вируса, които включваха забрана за движение на животни извън карантинираните зони.

Заразените ферми в контролираната от правителството територия на Кипър (без окупираната от Турция северна част на острова) са 121, като до момента са умъртвени животните в 118 от тях.

Властите увеличиха размера на глобите и въведоха по-строги наказания при нарушение на правилата за биозащита. В ход е и ваксинация на добитъка.