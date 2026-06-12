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НАТО ще намали постепенно числеността на мироопазващата мисия в Косово

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Генералният секретар на НАТО Марк Рюте Снимка: Екс/@EgbertB4715

През следващата година НАТО постепенно ще оптимизира силите си в рамките на мироопазващата мисия в Косово (КейФОР), разположени там от 1999 г., заради стабилната ситуация със сигурността в страната, съобщиха днес от Алианса, цитирани от Ройтерс.

„НАТО и КейФОР са напълно ангажирани с безопасността и сигурността в Косово“, заяви в изявление генералът от военновъздушните сили на САЩ Алексъс Гринкевич, върховен главнокомандващ на обединените сили на НАТО в Европа, предаде БТА.

„Именно този ангажимент доведе до повишена стабилност, тъй като организациите в Косово, отговарящи за сигурността, станаха по-способни. Настоящите условия дават възможност за по-нататъшно оптимизиране на размера и позицията на КейФОР“, допълни той.

Очаква се постепенно намаляване на числеността на силите да дойде след циклите на ротационно дислоциране и предислоциране от сега до следващата година, заявиха от НАТО.

Промените ще настъпят постепенно и в съответствие с условията на място и могат да бъдат отменени, ако е необходимо, заявиха още от НАТО.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте Снимка: Екс/@EgbertB4715

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