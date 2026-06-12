Осем жертви при две последователни катастрофи на магистрала в Унгария

Седем души загинаха, а двама бяха ранени тази сутрин в Западна Унгария, след като минибус с деветима души се блъсна в камион, спрял в задръстване, причинено от по-ранна катастрофа на магистрала М1, съобщи полицията, цитирана от Ройтерс.

Катастрофата е станала близо до Дьор, на 122 км западно от Будапеща, след като преди това в същия район са се сблъскали камион и пътностроителна машина, при което е загинал човек и се е образувало задръстване, съобщава БТА.

Полицията каза пред новинарския сайт 24.hu, че всички жертви са мъже. Минибусът и камионът, участвал в първата катастрофа, са с молдовски номера.