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Осем жертви при две последователни катастрофи на магистрала в Унгария

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Всички жертви са мъже. СНИМКА: АРХИВ

Седем души загинаха, а двама бяха ранени тази сутрин в Западна Унгария, след като минибус с деветима души се блъсна в камион, спрял в задръстване, причинено от по-ранна катастрофа на магистрала М1, съобщи полицията, цитирана от Ройтерс.

Катастрофата е станала близо до Дьор, на 122 км западно от Будапеща, след като преди това в същия район са се сблъскали камион и пътностроителна машина, при което е загинал човек и се е образувало задръстване, съобщава БТА.

Полицията каза пред новинарския сайт 24.hu, че всички жертви са мъже. Минибусът и камионът, участвал в първата катастрофа, са с молдовски номера.

 

Всички жертви са мъже. СНИМКА: АРХИВ

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