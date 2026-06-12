Киргизстанският президент: Първото по рода си посещение на грузински премиер у нас е историческо събитие

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Киргизстанският президент Садир Жапаров определи първото официално посещение на грузински премиер в Казахстан като историческо събитие, съобщи грузинската новинарска агенция ГПБ.

"Бих искал да изразя благодарността си към премиера на Грузия Иракли Кобахидзе за това, че прие поканата ми и осъществи първото (по рода си) официално посещение в Киргизстан. Това е историческо събитие", каза Жапаров, предаде БТА.

По думите му отношенията между Киргизстан и Грузия се основават на взаимно доверие, дългогодишно сътрудничество и активен политически диалог.

"Грузия е важен партньор на Киргизстан, а двустранните ни отношения са изградени върху взаимно доверие и успешно сътрудничество. За 34-годишната история на дипломатическите отношения между двете страни това е първата официална визита на толкова високо равнище от страна на нашите грузински приятели", подчерта той.

Жапаров отбеляза, че разговорите са преминали в открита, приятелска и конструктивна атмосфера. Страните са обсъдили подробно ключови въпроси от двустранния дневен ред, сред които политическия диалог, търговско-икономическото сътрудничество, инвестициите, секторното партньорство, както и развитието на културните и хуманитарните връзки.

"Политическите отношения между нашите държави са стабилни и се основават на доверие, което е солидна основа за разширяване на сътрудничеството във всички области. Затова считаме за важно да поддържаме редовен политически диалог, да задълбочаваме междуправителствените и междупарламентарните контакти и да разширяваме консултациите между външните министерства на двете страни", заяви президентът на Киргизстан.