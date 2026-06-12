Двама цивилни убити при украински обстрел в руската Брянска област

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Двама цивилни са били убити, а други двама - ранени, при украински артилерийски обстрел в руската Брянска област, граничеща с Украйна, съобщиха днес регионалните власти, цитирани от Франс прес.

Изпълняващият длъжността губернатор Егор Ковалчук заяви, че ударът е бил нанесен по населеното място Суземка, предаде БТА.

Атаката е част от продължаващите украински удари по руска територия, повече от четири години след руската пълномащабна руска инвазия в Украйна, отбелязва АФП.

Междувременно украинските власти съобщиха за жертви при руски удар с дрон в североизточната Сумска област, която граничи с Русия. Ръководителят на регионалната военна администрация Олег Григоров заяви, че 44-годишна жена е била убита, а друга жена, на 33 години - тежко ранена. При атаката освен това са нанесени сериозни щети на триетажна сграда.

В южната Николаевска област са били ранени трима души при руски удар.

В същото време руските власти съобщиха, че през нощта са прехванали седем украински дрона, насочени към столицата Москва.