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Украйна и Русия си размениха удари с дронове през нощта и тази сутрин, като Киев атакува руската република Татарстан, където има нефтохимически предприятия, докато Москва нападна жп гари и електрически подстанции, предаде Ройтерс.

При украинските удари е ударен жилищен блок в централната част на руската република Татарстан, а при руските атаки срещу украинската Сумска област е убит жп работник, съобщиха властите.

Ударите последваха масираните въздушни атаки на Русия срещу Украйна през последните седмици и засилените нападения на Киев с дронове с голям обсег срещу руски петролни съоръжения, които доведоха до недостиг на горива в Крим и на други места.

Цел на ударите в Татарстан са били индустриални съоръжения, съобщи регионалният ръководител Рустам Миниханов в приложението Телеграм.

Град Нижнекамск ще отмени обществените събития днес, на фона на заплахите от удари с дронове, каза кметът му Радмир Беляев.

Днес в страната е почивен ден, тъй като на 12 юни се отбелязва националният ѝ празник - Денят на Русия.

Беляев не уточни какви щети са нанесли ударите с дронове. В региона са разположени няколко големи индустриални съоръжения, включително нефтохимическия завод "Нижнекамснефтехим" на холдинга "Сибур" и петролната рафинерия "Танеко" на "Татнефт".

Толиати - град на брега на река Волга, на около 800 км югоизточно от Москва и дом на най-големия руски автомобилен производител "Автоваз" - също беше атакуван с дронове, съобщи местният губернатор.

При друга атака срещу руската гранична Брянска област бяха убити двама души, а десет бяха ранени, съобщи късно снощи временният губернатор Йегор Ковалчук.

Русия е свалила 231 украински дрона през нощта, съобщиха новинарските агенции, цитирайки Министерството на отбраната на Русия, пише БТА.

Руски дронове атакуваха жп гари, електрически сигнални стълбове и подстанции в северната украинска Сумска област, при което беше убит железопътен работник, каза изпълнителният директор на държавната жп компания на Украйна "Укрзализниция".

Олександър Перцовски добави, че друг жп работник е бил ранен. Атаката последва друга, по-рано вчера, при която жп работни беше убит, а четирима ранени в град Конотоп, също в Сумска област.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е насочила срещу страната 117 дрона от 18 ч. местно време (и българско) снощи, като украинската ПВО е свалила или неутрализирала 102 от тях.

Трима души бяха ранени при атака с дронове в южния град Миколаив през нощта, написаха местните власти в Телеграм и отбелязаха, че има щети по 14 частни сгради. Друга атака с дрон тази сутрин рани един мъж, добавиха властите.

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди информациите по незвисим път. И Москва, и Киев отричат умишлено да атакуват мирни граждани.