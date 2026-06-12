14 албанци с присъди от 7 до 10 години за участие в „Ислямска държава“ в Сирия

Специализираният съд за корупцията и организираната престъпност на Албания (GJKKO) издаде присъди от седем до десет години затвор на 14 мъже за участие в терористичната организация „Ислямска държава" и във въоръжен конфликт в чужда страна, съобщи „Албениън дейли нюз".

Според вчерашното решение на съда мъжете са откликнали на призив на „Ислямска държава" и са пътували до Сирия, за да подкрепят терористичната групировка.

Всички ответници бяха осъдени задочно. Те бяха представлявани от назначени от съда адвокати по време на разглеждането на делото на първа инстанция.

Близки на обвиняемите свидетелстваха по време на съдебни заседания по делото, че някои от тях са били убити по време на сблъсъци в Сирия. Съдът обаче не прие тези твърдения за достатъчно основание за прекратяване на делото, отбелязва медията.

Разследвания, проведени от Специалната антикорупционна структура на Албания СПАК (SPAK), установиха, че между 2013 и 2015 г. няколко албански граждани са пътували от Албания до Сирия и са се присъединили към „Ислямска държава". Прокурори заявиха, че първоначално вербуваните мъже са пътували до зоната на конфликта, а по-късно техните семейства, включително съпруги и деца, са се присъединили към тях.

Въз основа на обширни доказателства и разследващи материали СПАК заключи, че някои от обвиняемите са участвали активно в бойни операции в подкрепа на „Ислямска държава", служили са като бойци в организацията и са получавали различни форми на финансово възнаграждение за дейността си, пише БТА.

Решението на съда от вчера е едно от най-новите съдебни действия на албанските власти, насочени към лица, обвинени в участие в чуждестранни терористични организации и в конфликти, свързани с екстремистки групировки в Близкия изток, отбелязва „Албениън дейли нюз".