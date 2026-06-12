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Международният ден на диалога между цивилизациите беше отбелязан в институциите на ООН

КМГ

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Международният ден на диалога между цивилизациите беше отбелязан в институциите на ООН СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

През юни 2024 г. Общото събрание на ООН прие резолюция, предложена от Китай, с която 10 юни бе обявен за Международен ден на диалога между цивилизациите. Тази година той се чества за втори път.

В институциите на ООН в Ню Йорк, Париж и Виена се проведоха тематични събития, насочени към обмен и взаимно обогатяване на цивилизациите. В централата на ООН в Ню Йорк Постоянното представителство на Китай организира събитие под мотото „Да открием нови пътища за взаимно обогатяване на цивилизациите и напишем нова глава в глобалното управление". В него взеха участие близо 300 високопоставени представители на различни държави и служители на ООН.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш отбеляза в писмено обръщение, че диалогът между цивилизациите трябва да засилва солидарността и да допринася за изграждането на по-справедлив и мирен свят.

Участниците оцениха високо инициативата за глобална цивилизация, предложена от Китай, както и приноса му за насърчаване на диалога между цивилизациите, като подчертаха, че чрез обмен могат да се изградят консенсус и съвместни усилия за по-добро бъдеще.

Международният ден на диалога между цивилизациите беше отбелязан в институциите на ООН СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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