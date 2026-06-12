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КМГ: МВнР: Не бива на хора като Теодоро да им бъде позволено да подкопават китайско-филипинските отношения

КМГ

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Външното министерство на Китай обяви днес, че е наложило санкции срещу министъра на отбраната на Филипините Джилбърт Теодоро и членове на неговото семейство снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Външното министерство на Китай обяви днес, че е наложило санкции срещу министъра на отбраната на Филипините Джилбърт Теодоро и членове на неговото семейство.

В тази връзка говорителят на министерството Лин Дзиен заяви на пресконференция, че санкциите са реакция на „неверни изказвания" на Теодоро, насочени срещу Китай, които подкопават усилията за стабилни двустранни отношения.

„Ако се допуска подобно поведение да продължи, крайният губещ ще бъде филипинската държава и нейният народ", подчерта Лин Дзиен.

Външното министерство на Китай обяви днес, че е наложило санкции срещу министъра на отбраната на Филипините Джилбърт Теодоро и членове на неговото семейство снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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