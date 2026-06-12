Китайската международна търговия поддържа стабилен курс на растеж за първите пет месеца на годината

В условията на продължаващи промени в световната икономика и нарастваща несигурност на международните пазари, външната търговия остава един от най-важните показатели за състоянието и динамиката на икономиките по света. Особено внимание привличат данните от Китай – най-голямата търговска държава в света по стокообмен, чието развитие оказва влияние върху глобалните вериги за доставки, производството и потреблението.

На 9 юни Главното управление на митниците на Китай публикува най-новите данни за външната търговия на страната. Според тях през първите пет месеца на 2026 г. общият обем на вноса и износа е достигнал 20,68 трилиона юана. Още по-значим е фактът, че темпът на растеж продължава да се ускорява, достигайки 15,3% на годишна база, което е с 0,4 процентни пункта повече спрямо периода януари–април. Данните показват не само устойчивостта на китайската икономика, но и активния пулс на международната търговия, в която Китай продължава да играе водеща роля.

От началото на годината, въпреки нарастващите външни нестабилни и несигурни фактори, както и разпространяващите се последици от геополитическите конфликти, китайската външна търговия успява да устои на множество предизвикателства. Благодарение на оптимизираната си структура, по-диверсифицираните пазари и по-отворения подход, тя продължава да укрепва своята устойчивост и да натрупва нова инерция за развитие. По този начин външната търговия се превръща във важен фактор за стабилизирането на цялостната макроикономическа среда и за свързването на вътрешния и международния икономически цикъл.

Динамиката на растежа и спадовете в статистическите показатели е важен критерий за оценка на състоянието на външната търговия. По-задълбоченият анализ на най-новите данни показва, че ускоряването както на износа, така и на вноса е ключов фактор за запазването на стабилния растеж на китайската външна търговия.

По отношение на износа, през първите пет месеца на годината той достига 11,91 трилиона юана, като годишният темп на растеж възлиза на 11,8%, което е с 0,5 процентни пункта повече спрямо периода януари–април. От страна на вноса, кумулативният обем за същия период достига 8,77 трилиона юана, което представлява ръст от 20,5% на годишна база, също с 0,5 процентни пункта повече в сравнение с първите четири месеца на годината.

По повод представянето на китайската външна търговия през първите пет месеца международни агенции като Reuters и DPA отбелязаха на 9 юни, че китайският „търговски двигател ускорява своя ход" и че редица показатели „продължават да се подобряват". Според тях силните резултати засилват доверието в качественото развитие на китайската икономика и отразяват устойчивостта и конкурентоспособността на китайското производство в глобалните вериги за доставки.

В условията на нарастваща несигурност и рискове в международната търговия Китай постепенно се утвърждава като своеобразна „котва на стабилността" и важен двигател на глобалния търговски растеж. Към края на 2025 г. страната поддържа търговски отношения с близо 250 държави и региона по света. Данни на Министерството на търговията показват, че Китай е подписал 24 споразумения за свободна търговия с 31 държави и региона, като делът на търговията с партньорите по тези споразумения е нараснал до 45%. Успоредно с това страната продължава да разширява своя внос, да развива ролята си както на „световна фабрика", така и на „световен пазар", да споделя възможностите на огромния си вътрешен пазар с останалите държави и да допринася за адаптирането към промените в глобалната търговия.

Същевременно в китайската търговия протичат важни структурни промени. Роботиката и технологиите с изкуствен интелект все по-дълбоко се интегрират в научноизследователската дейност, производството и практическите приложения, превръщайки се в нов двигател за растежа на външната търговия. Лиу Далян, директор на отдела за статистически анализ към Главното управление на митниците, посочва, че от началото на годината вносът и износът на продукти, свързани с изкуствения интелект, показват устойчиво месечно разширяване. От една страна това подпомага интелигентната модернизация на китайската индустрия, а от друга – осигурява стабилни доставки за развитието на глобалната индустрия на изкуствения интелект. По думите му „делът на изкуствения интелект" във външната търговия на Китай продължава да нараства.

От популярните на международните пазари „нови три продукта" – електрическите превозни средства, литиевите батерии и фотоволтаичните продукти, до бързо развиващите се „ново-нови три продукта" – изкуствения интелект, роботите и иновативните лекарства, Китай постепенно променя структурата на своя износ. Британското списание The Economist, позовавайки се на анализ на McKinsey Global Institute, отбелязва, че „Китай някога беше световната фабрика, а днес се превръща във фабриката на фабриките". Значителното разширяване на износа на междинни продукти като процесори, чипове и литиево-йонни батерии, както и на капиталови стоки като оборудване и машини, е отражение на задълбочаващото се индустриално надграждане и нарастващата роля на иновациите в китайската икономика.

След по-малко от две седмици в Пекин ще се проведе четвъртото издание на Китайското международно изложение за насърчаване на веригите за доставки – първото национално изложение на държавно ниво, посветено изцяло на темата за веригите за доставки. През втората половина на годината Кантонският панаир, Международното изложение за внос в Китай и редица други национални изложения също ще допринесат за задълбочаването на международното икономическо сътрудничество. Подкрепена от политиката на висококачествено отваряне към света, задълбочаването на реформите и иновациите и разширяването на пространството за международно сътрудничество, китайската външна търговия продължава да създава нови конкурентни предимства и да разкрива допълнителен потенциал за растеж, допринасяйки за възстановяването и развитието на световната икономика.

След по-малко от две седмици в Пекин ще се проведе четвъртото издание на Китайското международно изложение за насърчаване на веригите за доставки – първото национално изложение на държавно ниво, посветено изцяло на темата за веригите за доставки. През втората половина на годината Кантонският панаир, Международното изложение за внос в Китай и редица други национални изложения също ще допринесат за задълбочаването на международното икономическо сътрудничество. Подкрепена от политиката на висококачествено отваряне към света, задълбочаването на реформите и иновациите и разширяването на пространството за международно сътрудничество, китайската външна търговия продължава да създава нови конкурентни предимства и да разкрива допълнителен потенциал за растеж, допринасяйки за възстановяването и развитието на световната икономика.