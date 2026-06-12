Белгия проверява дали да допусне в страната талибанска делегация за разговори с ЕС

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Белгийските власти са получили от Европейската комисия списък с имената на представители на талибаните, които може да посетят Брюксел за разговори относно връщането на афганистански мигранти в Афганистан, предаде агенция Белга.

Белгийският външен министър Максим Прево заяви, че белгийските служби за сигурност вече извършват предварителни проверки и анализи, необходими за евентуално издаване на визи. До момента обаче официално искане за получаване на визи от страна на талибанската делегация не е постъпило.

Темата е особено чувствителна, тъй като управлението на талибаните не е международно признато като легитимно правителство. Въпреки това Белгия може да направи изключение съгласно своята политика към международните институции, тъй като е домакин на редица европейски и международни организации.

Европейският комисар по вътрешните работи Магнус Брунер определи процедурата като "малко сложна" и допусна възможността срещата да бъде организирана извън Белгия, ако това улесни нейното провеждане.

През януари делегации от няколко държави членки на ЕС, включително Белгия, посетиха Кабул за разговори с афганистанските власти. След това белгийският министър по убежището и миграцията Анелен ван Босют призова Европейската комисия да намери "дипломатични и практични" решения за връщането на мигранти.

Решението за контакти с талибаните предизвика критики от правозащитни организации заради продължаващите нарушения на човешките права в Афганистан, пише БТА.

Според Брунер обаче Европейският съюз няма реална алтернатива, ако иска да подобри сътрудничеството по миграционните въпроси. Той подчерта, че контактите с талибанските власти не означават признаване на режима, а са продиктувани от необходимостта от практически диалог.