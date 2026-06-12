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По Средния коридор на товарния жп маршрут между Китай и Европа са преминали над 25 000 композиции

КМГ

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По Средния коридор на товарния жп маршрут между Китай и Европа са преминали над 25 000 композиции снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

От пускането в експлоатация през 2013 г. на Средния коридор на товарния железопътен маршрут между Китай и Европа до момента по него са преминали над 25 000 влакови композиции.

През последните години трафикът през железопътния граничен пункт Еренхот, който е единствен по Средния коридор, нараства устойчиво. През 2018 г. броят на преминалите оттам влакове е бил 1000, през 2020 г. надхвърля 5000, а през 2022 г. и 2025 г. съответно преминава границите от 10 000 и 20 000 композиции.

Същевременно ефективността на митническите процедури на граничния пункт значително се е подобрила.

По Средния коридор на товарния жп маршрут между Китай и Европа са преминали над 25 000 композиции снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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