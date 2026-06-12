ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

И в двата първи мача на световното влезе гол в 67-...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23028364 www.24chasa.bg

Стартира лятната кампания „Открий нематериалното наследство чрез киното“ за 2026 г.

КМГ

736
Стартира лятната кампания „Открий нематериалното наследство чрез киното“ за 2026 г. снимка: кмг Снимка: Китайска медийна група

На 11 юни беше даден официален старт на лятната кампания за 2026 г. „Открий нематериалното наследство чрез киното". Тя се организира съвместно от Отдела за публичност към ЦК на ККП и Министерството на културата и туризма.

Кампанията разширява модела на интеграция „кино плюс", въвежда иновативни форми за популяризиране на нематериалното културно наследство и подпомага съхраняването и разпространението на китайската традиционна култура.

По време на инициативата Китайският филмов архив ще организира специални прожекции в два града – Пекин и Суджоу.

Стартира лятната кампания „Открий нематериалното наследство чрез киното“ за 2026 г. снимка: кмг

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Защо е тая тиха съпротива да си замразят заплатите? (Видео)