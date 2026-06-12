Стартира лятната кампания „Открий нематериалното наследство чрез киното“ за 2026 г.

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На 11 юни беше даден официален старт на лятната кампания за 2026 г. „Открий нематериалното наследство чрез киното". Тя се организира съвместно от Отдела за публичност към ЦК на ККП и Министерството на културата и туризма.

Кампанията разширява модела на интеграция „кино плюс", въвежда иновативни форми за популяризиране на нематериалното културно наследство и подпомага съхраняването и разпространението на китайската традиционна култура.

По време на инициативата Китайският филмов архив ще организира специални прожекции в два града – Пекин и Суджоу.