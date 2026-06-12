Стартира лятната кампания „Открий нематериалното наследство чрез киното“ за 2026 г.

На 11 юни беше даден официален старт на лятната кампания за 2026 г. „Открий нематериалното наследство чрез киното". Тя се организира съвместно от Отдела за публичност към ЦК на ККП и Министерството на културата и туризма.
Кампанията разширява модела на интеграция „кино плюс", въвежда иновативни форми за популяризиране на нематериалното културно наследство и подпомага съхраняването и разпространението на китайската традиционна култура.
По време на инициативата Китайският филмов архив ще организира специални прожекции в два града – Пекин и Суджоу.