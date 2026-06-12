КМГ: Правителството одобри нов петгодишен план за развитие на образованието

На 11 юни правителството одобри „План за развитие на образованието през 15-ата петилетка". На заседанието беше подчертано, че трябва да се следва принципът за приоритетно развитие на образованието, да се задълбочават реформите и иновациите и да се повиши нивото на образователната система. Необходимо е да се изпълняват стратегически важни задачи, да се формира нов модел за възпитание и обучение, да се засили ролята на образованието в подкрепа на науката и подготовката на кадри, да се формира висококвалифициран учителски състав, да се разшири висококачественото международно образование и да се повиши цялостното качество и ниво на обществените образователни услуги.

През периода на 14-ата петилетка (2021-2025) образователната система на Китай постигна исторически резултати и претърпя структурни промени. В страната вече е изградена най-голямата и висококачествена образователна система, а утвърждаването на Китай като образователна сила направи стабилен напредък.