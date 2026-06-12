Проруски опозиционен алианс подаде искане за анулиране на резултатите от изборите в Армения

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Проруски опозиционен алианс днес подаде искане до избирателната комисия на Армения за анулиране на резултатите от парламентарните избори на 7 юни, спечелени от управляващата партия на премиера Никол Пашинян, предаде Ройтерс.

Искането бе внесено от партия „Силна Армения", съобщи пред репортери в столицата Ереван членът на партията Арам Вардеванян, след като опозиционни формации съобщиха, че са налице нередности при гласуването.

„Силна Армения" спечели 23,2% от гласовете на изборите в неделя, като участва с подкрепяща бизнеса платформа и обещание да запази традиционно близките връзки на Армения с Русия, откъдето южнокавказката страна получава голяма част от енергийните си доставки.

Партията „Граждански договор" на Пашинян спечели 49,8% от гласовете и успя да надделее над предимно проруската опозиция. Партията дойде на власт през 2018 г. и засили връзките на страната със западните държави.

Очаква се Централната избирателна комисия да публикува окончателните резултати в неделя. Вчера тя обяви резултатите в две избирателни секции за невалидни, като се позова на концентрация на военен персонал в избирателните секции след затварянето на изборните урни, според арменски медийни доклади.

Това намали дела на гласовете за друга опозиционна партия, „Просперираща Армения", което я постави под 4-процентния праг, необходим за влизане в парламента, заяви лидерът на партията.

Опозиционните формации се оплакаха от вълна от арести преди гласуването, насочени срещу техните парламентарни кандидати и поддръжници, пише БТА.

Въпреки това, макар да отбелязаха, че е имало съобщения за купуване на гласове и други изборни нарушения, група международни наблюдатели заявиха, че гласуването е протекло гладко в повечето избирателни секции.