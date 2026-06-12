Задържаните в Кипър и Гърция палестинци поддържали контакти с "Хамас и са планирали терористични удари

Палестинците, задържани през последните седмици в Кипър и Гърция, са планирали терористични удари и са поддържали контакти с членове на въоръжената групировка "Хамас", съобщават кипърски и гръцки медии.

През месец май в Кипър бяха задържани четирима палестинци по подозрение, че подготвят удари по израелски цели на острова. В събота на остров Крит беше задържан още един палестинец, който има връзки с кипърската група.

Вчера четиримата задържани в Кипър се явиха пред съда при засилени мерки за сигурност. Според публикация в кипърския вестник "Филелефтерос" ключова роля в случая има един от задържаните - 32-годишен палестинец, който от години пребивава в контролираната от правителството на Кипър територия заедно с жена си си детето си. Мъжът е признал, че е бил вербуван от член на "Хамас", получил е указания да закупи материали за направата на взривни устройства, като и да заснеме определени цели в Кипър. Когато се снабдил с голямо количество химични вещества и оборудване, в Кипър нелегално пристигнал друг от задържаните - 38-годишен палестински преподавател по физика. Според признанията на 32-годишния мъж целта била да се направят взривни устройства.

Плановете обаче били осуетени, след като кипърските власти получили информация и арестували двамата мъже на 21 май близо до село Пендакомо в района на град Лимасол. След ареста на двамата мъже са арестувани още двама. Единият от тях, на 54 години, има кипърско гражданство и според информация на "Филелефтерос" четирите му деца работят в силите за сигурност в Кипър. Разследването разкрива, че той е получавал пратки с опасни вещества, но за момента отрича да има връзка със случая. Първоначално е арестуван и брат му, но вчера той беше освободен.

При обиск на два имота, свързани с 32-годишния палестинец, са открити големи количества опасни вещества и оборудване за направата на взривни устройства. Според информация на "Филелефтерос" с мъжа се свързва още една къща, в която е установено, че са изпращани пратки от лицето от "Хамас", което го е вербувало. Пред кипърските власти 32-годишният мъж е заявил, че мъжът, който го е вербувал, е живеел в Малайзия и му е обещал да му помогне финансово. Палестинецът е пътувал четири пъти в чужбина, където е получавал указания за купуването на определени предмети и вещества. Едно от пътуванията е било до Малайзия, другото - до Истанбул. Мъжът е получил указания да направи снимки на определени места в Кипър и му е обещано всеки месец да получава определена сума пари.

Задържаният в Кипър преподавател по физика е свързващият елемент с арестувания в Гърция палестинец, за когото се предполага, че е планирал терористични удари в Гърция. Според информацията двамата са се обучавали заедно на полигон на "Хамас" как да правят взривни механизми.

Съдебното дело срещу тримата задържани в Кипър започва на 6 август. Те са изправени пред тежки обвинения в тероризъм, заговор за убийство, заговор за извършване на тежко престъпление, пране на пари и участие в престъпна организация, пише БТА.

Вчера на разпит се е явил и палестинецът, задържан на гръцкия остров Крит, съобщава регионалния сайт "Политика". Той беше арестуван на 6 юни, като се предполага, че е подготвял удар срещу цели, свързани с израелски интереси. Според защитата му мъжът няма характеристиките на лице, занимаващо се с терористична дейност, а в събраните доказателства има съществени пропуски. Веднага след задържането му обаче гръцките медии разпространиха информация, че той се е признал за член на въоръжената групировка "Хамас" и че има връзка със задържаните в Кипър палестинци. Съдия е разпоредил временното му задържане.