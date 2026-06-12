Почина тайландската принцеса Баджракитиябха, която беше в кома повече от 3 години

Тайландската принцеса Баджракитиябха, която беше в кома повече от три години, е починала, съобщи кралският двор. Тя беше на 47 години.

Тя припадна през декември 2022 г., докато разхождаше кучетата си. Лекарите ѝ приписаха това състояние на силно нередовен сърдечен ритъм, причинен от микоплазмена инфекция в сърцето ѝ, съобщи Би Би Си.

С нейната смърт тайландското кралско семейство загуби най-изтъкнатия си член, който можеше да изиграе ключова роля във все още неясната линия на наследяване.

Тя беше най-голямата от седемте деца на крал Ваджиралонгкорн, родена на 7 декември 1978 г. от първата му съпруга и братовчедка, принцеса Соамсавали.

„Медицинският екип предостави възможно най-близката и интензивна грижа, но състоянието ѝ продължи да се влошава прогресивно", се казва в изявление на двореца от петък сутринта, като се добавя, че тя е починала в 19:48 местно време предния ден в болница „Чулалонгкорн".

Тя е завършила право и има две магистърски степени от Корнелския университет в САЩ. Работила е за кратко в тайландската мисия към ООН в Ню Йорк, преди да се върне в Тайланд, за да работи в офисите на главния прокурор в Банкок и други части на страната.

От 2012 до 2014 г. е била посланик на Тайланд в Австрия, където е изградила отношения със Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC).

Тя започна да говори открито за необходимостта от наказателна реформа, с особен акцент върху уязвимите жени, които попадат в затвора. Тайланд е една от страните с най-висок брой жени в затворите в света.

След като се върна в Тайланд, тя стана посланик на УНП ООН за върховенството на закона в Югоизточна Азия и продължи да се застъпва за реформа на наказателната система в Тайланд, в която често се налагат тежки присъди на лица, осъдени за сравнително леки престъпления, свързани с притежание на наркотици.

През 2021 г. баща ѝ я назначи за началник на щаба на личната му охрана, давайки ѝ званието генерал.

Нейните способности и доверието, което баща ѝ изглеждаше да има в нея, я превърнаха в неизбежна тема на спекулации относно кралското наследяване.

73-годишният крал Ваджиралонгкорн все още не е посочил наследник. Тайландският обичай повелява наследникът да бъде мъж, но изменение в конституцията от 1974 г. позволява на жена да се възкачи на трона.

Кралят има пет сина, но четирима от втория му брак бяха отлъчени през 1996 г. и оттогава живеят с майка си в САЩ. Петият му син, Дипангкорн, от третата му съпруга, е предполагаемият наследник, въпреки че бяха повдигнати въпроси относно способността му да изпълнява ролята на монарх в страна, където кралската институция има толкова голямо влияние.

За много тайландски монархисти принцеса Баджракитиябха изглеждаше най-обещаващата фигура, която да наследи баща си, било то като кралица или като регент, който да помага на принц Дипангкорн.

Смъртта ѝ оставя въпроса за наследяването в Тайланд без отговор, а строгостта на закона за оскърбление на величеството изключва всякаква публична дискусия по темата.