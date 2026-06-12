Почина тайландската принцеса Баджракитиябха, която беше в кома повече от 3 години

Тайландската принцеса Баджракитиябха, която беше в кома повече от три години, е починала, съобщи кралският двор. Тя беше на 47 години.
Тя припадна през декември 2022 г., докато разхождаше кучетата си. Лекарите ѝ приписаха това състояние на силно нередовен сърдечен ритъм, причинен от микоплазмена инфекция в сърцето ѝ, съобщи Би Би Си.
С нейната смърт тайландското кралско семейство загуби най-изтъкнатия си член, който можеше да изиграе ключова роля във все още неясната линия на наследяване.
Тя беше най-голямата от седемте деца на крал Ваджиралонгкорн, родена на 7 декември 1978 г. от първата му съпруга и братовчедка, принцеса Соамсавали.
„Медицинският екип предостави възможно най-близката и интензивна грижа, но състоянието ѝ продължи да се влошава прогресивно", се казва в изявление на двореца от петък сутринта, като се добавя, че тя е починала в 19:48 местно време предния ден в болница „Чулалонгкорн".
Тя е завършила право и има две магистърски степени от Корнелския университет в САЩ. Работила е за кратко в тайландската мисия към ООН в Ню Йорк, преди да се върне в Тайланд, за да работи в офисите на главния прокурор в Банкок и други части на страната.
От 2012 до 2014 г. е била посланик на Тайланд в Австрия, където е изградила отношения със Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC).
Тя започна да говори открито за необходимостта от наказателна реформа, с особен акцент върху уязвимите жени, които попадат в затвора. Тайланд е една от страните с най-висок брой жени в затворите в света.
След като се върна в Тайланд, тя стана посланик на УНП ООН за върховенството на закона в Югоизточна Азия и продължи да се застъпва за реформа на наказателната система в Тайланд, в която често се налагат тежки присъди на лица, осъдени за сравнително леки престъпления, свързани с притежание на наркотици.
През 2021 г. баща ѝ я назначи за началник на щаба на личната му охрана, давайки ѝ званието генерал.
Нейните способности и доверието, което баща ѝ изглеждаше да има в нея, я превърнаха в неизбежна тема на спекулации относно кралското наследяване.
73-годишният крал Ваджиралонгкорн все още не е посочил наследник. Тайландският обичай повелява наследникът да бъде мъж, но изменение в конституцията от 1974 г. позволява на жена да се възкачи на трона.
Кралят има пет сина, но четирима от втория му брак бяха отлъчени през 1996 г. и оттогава живеят с майка си в САЩ. Петият му син, Дипангкорн, от третата му съпруга, е предполагаемият наследник, въпреки че бяха повдигнати въпроси относно способността му да изпълнява ролята на монарх в страна, където кралската институция има толкова голямо влияние.
За много тайландски монархисти принцеса Баджракитиябха изглеждаше най-обещаващата фигура, която да наследи баща си, било то като кралица или като регент, който да помага на принц Дипангкорн.
Смъртта ѝ оставя въпроса за наследяването в Тайланд без отговор, а строгостта на закона за оскърбление на величеството изключва всякаква публична дискусия по темата.